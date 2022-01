MITMACHAKTION - lustige Tiergeschichten: Tierischer Staubwedel

Es war ein sonniger, warmer Tag im Juni 2016. Wir saßen bei Kaffee und Kuchen in der Stube, als plötzlich durch die offene Terrassentür etwas zu uns herein und blitzschnell unter den Schrank huschte. Für eine Katze war "es" eindeutig zu klein. Wir staunten nicht schlecht, als wir ein Entenküken unter dem Schrank entdeckten. Es hatte sich in der hintersten Ecke versteckt und dabei gleich Staub geputzt. Vorsichtig holten wir die kleine Ente unter dem Schrank hervor, setzten sie in einen Korb und brachten sie an den nahen Weiher. Dort schwamm sie schnurstracks zu den dort badenden Stockenten und putzte ihr staubiges Gefieder.

Wie die Ente in unseren Garten kam, wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Wir erinnern uns immer wieder gerne an unseren tierischen Staubwedel. 😊Hattet ihr auch lustige Begegnungen mit Tieren wie diese?