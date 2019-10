Mein September 2019: Aller, Reiterheide, Friedenshain und Odenwald

Im September 2019 gab es nah und fern wieder schöne Wanderziele zu erkunden. In Rethem startet ein Weg direkt an der Aller entlang, vorbei an einer sehenswerten Mühle. Der Wietzepark bot stimmungsvolle Naturbilder und die fast verblühte Reiterheide war trotzdem einen Besuch wert.

Der idyllische Friedenshain in Isernhagen konnte erstmals seit 2007 wieder besucht werden.

Im Odenwald lockten das altertümliche Michelstadt und der Englische Garten Eulbach zu einer Besichtigung.



Der Allerortliegt in der Nähe von Schwarmstedt. Vom Rathaus aus gelangt man schnell ans Allerufer. Vom Deich geht der Blick auf einen kleinen Park mit Mühle.Dieist in der Nähe von Abbensen (Wedemark) und Helstorf (Neustadt a. Rbge.) zu finden.Ein geheimnisvoller und bei Naturfreunden beliebter Ort ist derin Isernhagen F.B. Der denkmalgeschützte Park mit Naturkundemuseum ist in Privatbesitz und wurde im Rahmen der Gartenregion Hannover nach zwölf Jahren für einen Tag geöffnet.Auf dem langen Weg zu unserer Urlaubsreise an den Bodensee machten wir einen Zwischenstopp im Odenwald. Inkonnte ich nur wenig fotografieren, da auf dem Marktplatz direkt vor dem historischen Rathaus eine Veranstaltung stattfand, die viele Besucher anzog.Wenig bekannt ist derzwischen Michelstadt und Amorbach. Verschiedene Wildgehege sind in die malerische Parklandschaft eingebettet. Ein bunter Hingucker ist das Schloss Eulbach.