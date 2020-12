Mein November 2020: Bachtäler, Allerauen und der Gehrdener Berg

In der ersten Novemberhälfte haben wir bei schönem Herbstwetter Tagesausflüge in den Deister, den Süntel, an die Aller und den Gehrdener Berg unternommen. In der zweiten Monatshälfte gab es eher graues Novemberwetter, so dass wir in der Umgebung Langenhagens geblieben sind.

Im Deister hatten wir bei Nienstedt/ Eimbeckhausen das lieblicheaufgesucht. Auf einem schmalen Pfad wandert man immer neben dem Bach entlang. Dann geht es durch den Herbstwald zurück zum Parkplatz Hassel.In Celle ist der altesehenswert. Dann geht es Richtung Hambühren zu den. Der Pfad ist zwar ziemlich zugewachsen, aber die Auenlandschaft ist ein schöner Anblick. Auf dem Rückweg geht es durch den Hutewald "Alte Schäferei".Im Süntel ist dasbei Rohdental (Hessisch Oldendorf) ein wunderschönes Wandererlebnis. Die Strecke führt teilweise durch Naturwald, was bedeutet, dass auch schon mal ein Baum auf dem Weg liegt. Eine schwierige Steigung führt zumund zum Rückweg durch den Wald oberhalb des Bachtales.Derist im Herbst besonders reizvoll. Hier sind keine nennenswerten Steigungen zu überwinden. Schöne Wege führen durch den bunten Mischwald. Ein Besuch der Stadt Gehrden lohnt sich auch. Leider waren am Samstagnachmittag alle Geschäfte geschlossen. Es gibt hier einige nette Lokale, die aber wegen Corona geschlossen waren.Die letzten Fotos sind in der näheren Umgebung Langenhagens entstanden.