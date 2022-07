Mein Juni 2022: Mit dem 9 Euroticket in Hannover und Laatzen unterwegs

zu wandern. Es hat sich gelohnt, einmal das Auto in Langenhagen stehen zu lassen und ganz entspannt am Ziel anzukommen. Die wild-romantische Auenlandschaft hat uns uns wieder einmal fasziniert. Nach ungefähr zwei Stunden kamen wir in der Ohestraße an und stiegen nach einer Rast in einem Vereinslokal in die Linie 2. Mit einem Umstieg in die Linie 1 ging es zurück nach Langenhagen.Ein zweiter Ausflug führte uns mit dem Bus 480 zur Endstation Stöcken. Hier stiegen wir in eine bereitstehende Straßenbahn in Richtungin Hannover. Dieser ist als Landschaftspark angelegt und bekannt für seine stattlichen Rhododendronbüsche. Wir hatten Glück und konnten noch die wundervollen Blüten bewundern. Wir stiegen an der Hogrefestraße aus und begannen unsere Tour durch einen Nebeneingang. Beim Haupteingang mit seinem imposanten Gebäude beendeten wir unseren Rundgang und stiegen in die Linie 5 zum Kröpcke, wo wir in die Linie 1 umstiegen.