Mein Juni 2019: Bunte Wiesen, Wald, Sonnenuntergang und ein Schmetterling

Die anderen Fotos sind an angenehmeren Tagen entstanden.Am Steinhuder Meer wehte ein angenehmer Wind, so dass ein längerer Spaziergang an der Promenade in Mardorf möglich war.Bei Visselhövede ging es durch schattige Wälder, in denen prächtige Fingerhüte blühten.Bei Garbsen führte uns nördlich der A2 ein Weg durch herrlich bunte Wiesen.Zu Hause entdeckte ich einen mir völlig unbekannten Schmetterling an der Fensterscheibe. Leider sind alle Fotos von ihm unscharf.Ein besonderer Höhepunkt im Juni war für mich das Sommerfest vom Bürger- und Heimatverein und Kulturring Langenhagen.