Mein Dezember 2021 im Winterzauber

Einige wenige kalte klare Tage im Dezember ließen Winterträume wahr werden.

Imhatte gefrorener Nebel am 22. Dezember zu Raureifbildung geführt, so dass die Landschaft zart überpudert wirkte.Inim Hohen Fläming hatte es am 25. Dezember eine dünne Schneedecke gegeben. Sonnenschein und azurblauer Himmel tauchten die Landschaft in ein besonderes Licht. Im Sommer sieht es hier so aus:An einem eher trüben Tag sahen wir, dass derdurch den Sandabbau erneut erweitert wurde.Als es am 29. Dezember wieder wärmer wurde, gab es ein tolles Wetterphänomen im. Über einem Teich hatte sich eine Nebeldecke gebildet.Grau in grau präsentierte sich die nun fertig renaturierte Wietze am 30. Dezember.