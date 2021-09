Mein August 2021 im Blanken Flat und in der Misselhorner Heide

Lila Blütenträume konnten in diesem August in den norddeutschen Heidelandschaften bewundert werden. Wir besuchten das Blanke Flat bei Vesbeck, die Misselhorner Heide bei Hermannsburg und die Magerwiesen in Hannover.

Dasist ein kleines aber feines Heidegebiet mit einem Seerosenteich. Hier begann gerade die Blüte. Die noch geschlossenen Knospen ließen die Flächen noch nicht im üppigen Lila erscheinen. Deshalb versuchten wir unser Glück eine Woche später in der. Wir wurden nicht enttäuscht. Zwei große Heideflächen zeigten sich in ihrer lila Pracht. In denvon Hannover ist der Heidebestand leider deutlich zurückgegangen. Dafür blühten die Pflanzen besonders prächtig.