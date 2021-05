Mein April 2021 an Aller, Örtze, Wietze und Wulbeck

Die Tagesausflüge führten im April 2021 in die Umgebung von Celle, Winsen/Aller, Wietze und Müden/Aller. Das Allerurstromtal, die mäandrierende Örtze und die idyllische Auenlandschaft sind fantastische Ausflugsziele. Die Wanderwege verlaufen entlang der Flüsse.

Vomaus gibt es mehrere Wanderwege. Einer davon führt zunächst an der Aller entlang, dann in den Mischwald und zum Schluss insist ein sehenswerter Ort mit sehr schönem Kirchplatz. Ein schöner Blick auf die Örtzemündung in die Aller ist von der nahe gelegenen Brücke möglich.Das Gebietin Südwinsen entführt in eine reizvolle Baggerseenlandschaft.Der Celler Ortsteilist ein schön angelegter Ort. Hier kommt man direkt an die Aller und man kann dort einige Kilometer immer nebenher spazieren.Derin Wietze ist aus einer ehemaligen Abraumhalde eines Ölschachts entstanden. Hier beginnt ein Wanderweg zur Aller und Wietze.Abstecher in die Orteundbieten weitere schöne Wege an Örtzekanal, Örtze und Aller.In der Region Hannover begegnet uns die Wietze inundwieder. Hier beginnt ein interessantes Renaturierungsprojekt.Diefließt ebenfalls durch die Region Hannover. Im Engenser Ortsteil Lahberg fließt sie durch ein schönes Mischwaldgebiet.Die letzten Fotos zeigen Eindrücke aus Langenhagen und dem