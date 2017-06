Leinequelle

Der Anfang der Leine

Sie beginnt in Leinefelde.

beginnt in Leinefelde.Wir waren wieder mal in Heilbad Heiligenstadt ( zum 8. Mal ) und endlich haben wir uns mal aufgemacht, um zu schauen wo die Leine beginnt.Mitten im Dorf.Aus 10 kleinen Quellen strömt ein kleines Bächlein zusammen.Diese Quellen liegen in den Gärten der Grundstücke.Ich hatte was anderes erwartet.Dort stehen zwei Schilder auf denen alles Wissenswertes steht. Ich habe versucht die Schilder zu fotografieren und denke man kann es so gerade lesen.Viel Spaß beim Bilder schauen.