Kreuz und quer durch den Garten im Mai

Selbst in kleinen Gärten findet sich immer ein Plätzchen für Blumen, die von Bienen, Hummeln gerne als Futterquelle genutzt werden. Legt doch einmal eine kleine, wilde Wiese an, auf der neben der Acker-Witwenblume auch Jakobsleitern und Margeriten blühen. Ihr werdet überrascht sein von der Blütenvielfalt, die sich schon nach kurzer Zeit in eurem Garten zeigen wird.

Und auch in den Blumenbeeten ist Platz für bunte Hingucker. Wer dann doch darauf achtet, dass hier über das ganze Jahr verteilt blühende Pflanzen Insekten anlocken, hat einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt geleistet.Gefüllte Blüten sehen zwar hübsch aus, bieten Insekten aber im Gegensatz zu den ungefüllten Sorten nur wenig Nektar.Acker-Witwenblume (Knautia arvensis)Schwertlilien (Iris)Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare)Jakobsleiter (Polemonium)Gewöhnliche Akelei (Aquilegia vulgaris)Vielblütige Weißwurz (Polygonatum multiflorum)Kriechender Günsel (Ajuga reptans)Flockenblume (Centaurea)