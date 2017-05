sieht man jetzt immer häufiger, obwohl es eigentlich zu denken geben müsste, dass sie überhaupt aufgestellt werden müssen. Die intensiven Eingriffe des Menschen in die Natur fordern auch hier ihren Tribut.Der viel zu hohe Einsatz von Pestiziden im Ackerbau sowie der Hang zu „aufgeräumten“ Landschaften, Parks und privaten Gärten nimmt den Insekten Lebensraum und Nahrungsangebot.Mehr naturbelassene Flächen mit Wildblumen sowie mehr Totholz, Stein- und Geröllhaufen wären wünschenswert, um ein ökologisches Gleichgewicht zu erhalten…Als Anschauungsmaterial zu Lehrzwecken leisten Insektenhotels allerdings einen wichtigen Beitrag zum praktischen Naturschutz. Hier können Beobachtungen gemacht werden, die in der freien Natur so nicht möglich wären.