Heidschnucken





Immer wenn ich mein altes Dorf in der Wedemark besuche,komme ich an einer großen Weide mit diesen herrlichenWollknäueln mit Hörnern vorbei und ich kann nicht anders,ich muss jedesmal anhalten...Sie erinnern mich an meine wunderbare Kindheitin der Lüneburger Heide.