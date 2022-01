Hallo Gartenjahr 2022 - kreuz und quer durch den Garten im Januar

Auch 2022 streife ich wieder mit meiner Kamera durch unseren kleinen Garten und halte die Veränderungen dort im Jahreslauf fest. Im Januar ist die Zeit, um das kommende Gartenjahr zu planen. Denn im Garten selbst stehen außer ein paar kleineren Arbeiten wie der Rückschnitt einzelner Büsche keine größeren Aktionen an. Dieser Rückschnitt sollte allerdings an frostfreien Tagen erfolgen. Da das Wetter in den letzten Tagen bei uns recht schmuddelig war, haben wir diesen Rückschnitt erst einmal vertagt und uns stattdessen das Frühjahr und den Sommer zumindest gedanklich nach Hause geholt. Welche Kräuter und welches Gemüse werden in der kommenden Saison auf die Hochbeete gepflanzt werden? Was wird in den Kübeln auf der Terrasse blühen? Welche Reparaturen und andere Arbeiten stehen in diesem Jahr an? Wir freuen uns schon auf das kommende Gartenjahr!

Trübe ist es aber auch im Januar selbst bei schmuddeligem Wetter nicht in unserem Garten. Auf unseren Hochbeeten setzen Thymian und Heidekraut Akzente und bunte Primeln bringen an geschützten Stellen erste Farbtupfer in den Garten. Noch sind die Beete von schützendem Laub bedeckt. Doch zwischen den Blättern schieben sich die ersten Frühblüher nach oben. Winterlinge blühen neben Schneeglöckchen und auch die ersten Krokusse recken ihre Knospen dem Licht entgegen.An unseren Futterstellen ist es in diesem Winter recht ruhig. Die Spatzen, die sonst in großen Gruppen in unseren Garten einflogen, kommen in diesem Jahr nur vereinzelt vorbei und auch Amseln machen sich rar. Lediglich die Kohl- und Blaumeisen sind regelmäßig an den Knödeln und an den Futtersilos zu beobachten. Am kommenden Wochenende werden wir die verschiedenen Nistkästen reinigen und so für die neue Saison vorbereiten.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie!