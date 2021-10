Goldener Oktober - wenn der Herbst in bunten Farben malt

Langenhagen : Grünkeil |

Auf den Grünflächen in Kaltenweide hat der Herbst seine bunten Spuren hinterlassen und das Laub der Bäume in goldene und rötliche Farben getaucht. Wenn dann noch die Sonne vom Himmel strahlt und das Blattwerk mit leuchtenden Akzenten in Szene setzt, macht ein Bummel über die Grünkeile besonders viel Spaß.

Ich musste beim Farben tanken an die kleine Maus aus dem Kinderbuch "Frederick" von Leo Lionni denken. Auch Frederick sammelte Sonnenstrahlen und Farben für die grauen Wintertage ein, während die anderen Mäuse Vorräte aus Nüssen, Samen und Stroh anlegten. Als es kalt und ungemütlich wurde und das Futter zur Neige ging, erzählte er den anderen Mäusen aus seiner Sammlung und verbreitete Hoffnung...Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine bunte Bildergalerie!