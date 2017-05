"Für einen Strich mehr in der Landschaft" - NAJU unternimmt nächtliche Radtour zu den Kreuzkröten

Langenhagen : Schützenverein Langenforth |

Im Rahmen des Projektes "Für einen Strich mehr in der Landschaft" traf sich die Naturschutzjugend (NAJU) Langenhagen gemeinsam mit der NAJU Hannover und Mitgliedern der Helfen AG des Gymnasiums im Februar auf der Kugelfangtrift, um dort die Kleingewässer zu pflegen. Hier ist das letzte an Langenhagen angrenzende Vorkommen der seltenen Kreuzkröten zu finden. Bei einer nächtlichen Radtour am 27.05.2017 werden sich die Jugendlichen nun beim Konzert der Kreuzkröten vom Erfolg ihres Pflegeeinsatzes überzeugen können.

Gleichzeitig wird die NAJU mit Fledermausdetektoren prüfen, ob auch Fledermäuse die Kugelfangtrift als Jagdgebiet nutzen. Da dieser spannende Ausflug je nach Wetter und Beobachtungen bis ca. 23:00 Uhr dauern kann, ist für die Teilnahme eine Einverständniserklärung der Eltern nötig, die bei Ansprechpartnerin Christine Pracht nach Anmeldung zu erhalten ist. Für die Teilnahme ist ein verkehrssicheres Fahrrad Voraussetzung.Es wird darum gebeten, an Mückenschutz zu denken und sich bis zum 24.05.2017 bei Christine Pracht unter Telefon (0511) 74 16 97 oder per Mail: kontakt@naju-langenhagen.de anzumelden. Treffpunkt ist um 21:00 Uhr der Parkplatz des Schützenvereins Langenforth an der Emil-Berliner-Straße.