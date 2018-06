Frösche, Libellen und Co. - Rudi Rotbein Gruppe trifft sich zum Tümpeln auf der Naturweide

Dieses Angebot für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren steht diesmal auch Kindern unter sechs Jahren in Begleitung eines Erwachsenen offen. Kescher, Becher und Lupen bringen die Betreuerinnen mit. Es wird darum gebeten, an wetterfeste Kleidung, Gummistiefel und etwas Proviant zu denken. Für den Weg zur Naturweide sind feste Laufschuhe erforderlich.Anmeldungen sind bis zum 21.06.2018 bei Christine Pracht unter Telefon: 0511 - 74 16 97 oder per E-Mail: rudirotbein@nabu-langenhagen.de möglich.Treffpunkt ist der Hof vor dem Reitsportladen Engelke an der Walsroder Straße 273. Die Veranstaltung ist kostenlos.