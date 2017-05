Frösche, Libellen und Co. - Rudi Rotbein Gruppe trifft sich zum Tümpeln auf der Naturweide

Die Rudi Rotbein Gruppe des NABU Langenhagen lädt am Samstag, den 10.06.2017 von 15:00 bis ca.18:00 Uhr Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren auf die Naturweide nach Krähenwinkel ein, um dort gemeinsam das Kleingewässer zu untersuchen. Welche Tiere leben im und am Wasser? Mit Lupen werden die gekescherten Funde genau untersucht und bestimmt.

Schon seit ein paar Jahren besuchen die Kinder der Rudi Rotbein Gruppe mit ihren Betreuerinnen Silke Brodersen und Christine Pracht das Gewässer auf der Naturweide und vergleichen, wie sich das Leben am Tümpel im Laufe der Zeit entwickelt hat. "Neben Fröschen in verschiedenen Entwicklungsstadien entdeckten die Kinder im letzten Jahr auch eine Zebraspinne, Sandlaufkäfer und verschiedene Libellenarten rund um das Gewässer. Auch in diesem Jahr wird es sicher Spannendes zu sehen geben", freut sich NABU-Sprecherin Katja Woidtke auf den Nachmittag in der Natur.Kescher, Becher und Lupen bringen die Betreuerinnen mit. Es wird darum gebeten, an wetterfeste Kleidung, Gummistiefel und etwas Proviant zu denken. Für den Weg zur Naturweide sind feste Laufschuhe erforderlich.Anmeldungen sind bis zum 07.06.2017 bei Silke Brodersen unter Telefon: 0511 - 73 50 33 oder per E-Mail: rudirotbein@nabu-langenhagen.de möglich. Treffpunkt ist der Hof vor dem Reitsportladen Engelke an der Walsroder Straße 273. Die Veranstaltung ist kostenlos.