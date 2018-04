Faszination Tiefsee

Langenhagen : Treffpunkt |

Die Tiefsee ist der größte zusammenhängende Lebensraum der Erde; es ist dort kalt, dunkel und der Druck um ein hundertfaches höher als auf der Erdoberfläche. Warum fasziniert uns die Tiefsee? Was sind ihre Besonderheiten? Wie erforschen wir sie? Was hat das Leben auf der Erde mit der Tiefsee zu tun? Ein Vortrag in der Volkshochschule Langenhagen am Dienstag, 24. April, ab 18 Uhr im vhs-Treffpunkt, nimmt das Publikum mit auf einen Tauchgang in diese geheimnisvolle Welt, von der man immer wieder aufs Neue überrascht wird. Die Meeresbiologin Dr. Christina Bienhold am Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven möchte uns mit einer kurzen Reise durch die Geschichte der Tiefseeforschung und Einblicken in die aktuelle Forschung diesen faszinierenden Lebensraum näherbringen und für ihren Schutz werben.

Der Eintritt kostet 8 Euro.

Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter 0511.7307-9718 und per eMail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.