Farbkleckse im Novembergarten

Grau und trist kommt der November meist daher. Aber wenn ihr ganz genau hinschaut, könnt ihr auch in diesem Monat Farbkleckse in den Gärten sehen, die an kalten und verregneten Tagen Spaß machen und Erinnerungen an den bunten Sommer wecken.

Gänseblümchen, Rose, Löwenmäulchen und sogar der Schmetterlingsflieder trotzen der Jahreszeit und überraschen uns mit ihren Blüten. Auf dem Zierkohl sammeln sich die Regentropfen wie Perlen auf einem Abendkleid und auch die verblühten Samenstände von Wasserdost und Sonnenblume zeigen ihre Schönheit. Sie erinnern an warme und kunterbunte Sommertage.Unter dem Laub von Ahorn und Apfelbaum haben Insekten Unterschlupf gesucht. Der Igel ist längst im Winterschlaf, allerdings nicht im mit Laub überhäuften Reisighaufen, sondern unter dem Kompost. Wir freuen uns schon auf das Frühjahr, wenn der stachelige Geselle wieder durch unseren Garten streichen wird.Still und leise ist es dennoch nicht. Unsere Gartenvögel treffen sich regelmäßig an den Futterstellen und machen dabei eine Menge Radau. Besonders beliebt sind die Meisenknödel, die bei uns ohne Netz in Futterstationen hängen und vor allem Blau- und Kohlmeisen, Haus- und Feldsperlinge anziehen. Amseln, Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Ringel- und Türkentauben bevorzugen eher das Streufutter. Die Elstern futtern, was ihnen in den Schnabel kommt. Im Sommer erbeuteten sie schon einmal den einen oder anderen Spatzen. Kein Wunder, dass die anderen Gartenvögel laut zetern, wenn sich die schwarz weißen Tiere aus der Familie der Rabenvögel nähern.Winterliche Deko rundet das Bild unseres Novembergartens ab. Wichtelmützen lugen zwischen Tannenzweigen hervor und die strahlend weiße Blüte der Schneerose leuchtet auch an grauen Tagen.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bilderserie. Bleibt gesund und munter!