Einblicke in die spannende Welt der Moore und ihrer Libellen

Der NABU Langenhagen lädt am Freitag, den 09.02.2018 von 19:00 bis 21:00 Uhr zu einem Vortrag von Dipl. Biol. Dr. Kathrin Baumann ein, der die faszinierende Libellenwelt in den Hochmooren des Nationalparks Harz beleuchtet. Veranstaltungsort ist die VHS im Eichenpark, Stadtparkallee 35 in 30853 Langenhagen.

Im Nationalpark Harz gibt es zahlreiche intakte Hochmoore, wie man sie im gesamten übrigen Niedersachsen nicht mehr findet. Die Moore des Harzes sind auch insofern besonders, als es sich um Gebirgsmoore handelt. Das heißt, sie sind aufgrund ihrer Hanglage natürlichen dynamischen Prozessen ausgesetzt, so dass sich wachsende und stagnierende Bereiche räumlich und zeitlich abwechseln. Zudem sind die Moore von tausenden kleiner Schlenken durchsetzt, also natürlichen Kleinstgewässern, die hochspezialisierten Libellenarten einen Lebensraum bieten. Vorgestellt werden auch Gewässertypen und deren typisches Libellenartenspektrum in Tieflandmooren. Den Abschluss des Vortrags bildet eine Übersicht von künstlich angelegten Kleingewässern abseits von Mooren und ihre Bedeutung für Libellen und seltene Pflanzen.Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der VHS Langenhagen durchgeführt und ist kostenlos. Über eine Spende für den Naturschutz würde sich der NABU sehr freuen. Da die Teilnehmerzahl auf 50 Personen begrenzt ist, wird um eine Anmeldung bis zum 06.02.2018 bei Georg Obermayr unter Tel. 0511 - 73 78 33 oder per Mail über georg.obermayr@nabu-langenhagen.de gebeten.