Ein neuer Ton ganz oben von der höchsten Baumspitze!

Oben in einer Baumspitze entdeckte ich einen Vogel.



Um was für einen Vogel handelt es sich wohl?



Ich versuchte ihn im Foto festzuhalten, es war garnicht so einfach auf die Entfernung. Später aber kam er zu unserer Vogeltränke und hüpfte auch im Rasen hin und her. So konnte ich noch einige Fotos von ihm schießen.