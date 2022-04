Ein Hauch von Poesie - kreuz und quer durch unseren Garten im April

Pünktlich zum 1. April schneite tatsächlich noch einmal der Winter bei uns herein und setzte den Blüten von Tulpen, Perlhyazinthen und Co. weiße Häubchen auf. Doch so schnell wie das Aprilwetter gekommen war, verzog es sich auch wieder. Durch die folgenden, wärmenden Sonnenstrahlen und einige Regenschauer entwickelten sich die Frühblüher prächtig und Wollschweber, Wildbienen und andere Insekten schwirrten und flatterten durch unseren Garten.

Regelmäßige Gäste waren auch wieder Ringel- und Türkentauben, Blau- und Kohlmeisen, Feld- und Haussperlinge, sowie Amseln, Elstern, Heckenbraunelle und Rotkehlchen. Das sonst so scheue Rotkehlchen gewöhnte sich schnell daran, dass wir bei sonnigem Wetter unseren Kaffee auf der Terrasse genossen und hüpfte auf Futtersuche in den Beeten umher. Neue Nisthilfen lockten Blau- und Kohlmeisen an. Emsig flogen sie mit Nistmaterial in die angebotenen Kästen. Wir freuen uns schon auf den Nachwuchs, der sicher bald durch unseren Garten toben wird.Auch an unserem Miniteich zog wieder Leben ein. Drei kleine Teichfrösche sonnen sich seit einigen Tagen am Ufer und hüpfen mit einem lauten "Platsch" ins Wasser, wenn wir zu nahe kommen. Ein Highlight im Hochbeet ist für uns der blühende Rotkohl. Den hatten wir im letzten Jahr dort gepflanzt, um Schmetterlingen als Futterpflanze zu dienen. Die zarten, gelben Blüten setzen nun hübsche Akzente im noch recht kahlen Gemüsebeet. Unsere wilde Wiese haben wir im letzten Herbst erweitert und neben Zwiebeln von Krokussen auch Tulpen und die der zauberhaften Dichter-Narzissen gesetzt. Sie tragen den lateinischen Namen "Narcissus poeticus" und bringen etwas Poesie in unseren kleinen Garten.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie!