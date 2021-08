Die Heide blüht

Jedes Jahr im Spätsommer lockt ein violettes Blütenmeer in die Heide. Nicht nur wir sind von dieser einzigartigen Landschaft und ihrem stillen Charme begeistert. Schon Theodor Storm hat sie in seinem Gedicht "Abseits" verewigt.

AbseitsEs ist so still; die Heide liegtIm warmen Mittagssonnenstrahle,Ein rosenroter Schimmer fliegtUm ihre alten Gräbermale;Die Kräuter blühn; der HeideduftSteigt in die blaue Sommerluft.Laufkäfer hasten durchs GesträuchIn ihren goldnen Panzerröckchen,Die Bienen hängen Zweig um ZweigSich an der Edelheide Glöckchen,Die Vögel schwirren aus dem Kraut –Die Luft ist voller Lerchenlaut.Ein halbverfallen niedrig HausSteht einsam hier und sonnbeschienen;Der Kätner lehnt zur Tür hinaus,Behaglich blinzelnd nach den Bienen;Sein Junge auf dem Stein davorSchnitzt Pfeifen sich aus Kälberrohr.Kaum zittert durch die MittagsruhEin Schlag der Dorfuhr, der entfernten;Dem Alten fällt die Wimper zu,Er träumt von seinen Honigernten.– Kein Klang der aufgeregten ZeitDrang noch in diese Einsamkeit.(Theodor Storm, 1847)Viel Spaß beim Bummel durch meine kleine Bildergalerie! Über Bestimmungshilfen würde ich mich sehr freuen.