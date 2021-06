Dicker Brummer - Blaue Holzbiene (Xylocopa violacea)

Neulich brummte es bei uns ganz gewaltig, als eine Blaue Holzbiene auf der Suche nach süßem Nektar gemächlich von Blüte zu Blüte flog, dort naschte und zur nächsten Wicke weiterzog. Auf den pinkfarbenen Blüten kamen die im Sonnenlicht blau schillernden Flügel der Wildbiene besonders schön zur Geltung.

Die Blaue Holzbiene ist mit einer stattlichen Länge von fast drei Zentimetern eine der größten heimischen Wildbienen. Ihr rundlicher Körperbau erinnert dabei eher an eine Hummel als eine Biene. Auf den ersten Blick könnte man die Blaue Holzbiene mit ihrem schwarzen Körper und ihren bläulich schimmernden Flügeln im Vorbeiflug auch fast für einen dicken Käfer halten. Aber wer genauer hinschaut, wird schnell erkennen, was für ein dicker Brummer hier fliegt.Blaue Holzbienen leben solitär, sie bilden im Gegensatz zu unseren Honigbienen keinen Staat. Im Frühjahr nagen sie mit ihren kräftigen Kauwerkzeugen fingerdicke Nistgänge in Totholz und legen dort ihre Eier ab. Wenn ihr der Blauen Holzbiene in eurem Garten einen geeigneten Lebensraum bieten möchtet, pflanzt Korbblütler wie Sonnenhut oder Lippenblütler wie Wicken als Nahrungsangebot an und lasst in einer Ecke des Gartens Totholz als Nistmöglichkeit stehen.