Der Buntspecht und der Meisenkasten!

Seit einigen Tagen höre ich immer wieder, tack tack tack, tack tack!Wo kommt das her? Es ist sehr intensiv und auch ziemlich laut.Hört sich an wie ein Specht.Ich schaue zum alten Fliederbaum, da habe einen in den letzten Tagen gesehen.Nein, kein Specht in Sicht.Und wieder ein lautes tack tack tack tack!Ich gehe ins Büro und schaue dort aus dem Fenster.Neben dem Schlafzimmerfenster hängt der Nistkasten für die Blaumeisen. Und nun sehe ich einen Buntspecht, der dort an der Baumrinde hackt. Die Späne fliegen!