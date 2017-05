Der Bigamist... ;-)

Herr Erpel kam ganz frech und dreistgleich mit zwei Frauen angereist,macht‘ Zwischenstopp in unsrem Garten,um hier in Ruhe abzuwarten,bis sich der Aufruhr wieder legt,denn seine Sippschaft , hell erregt,duldete solch Sitten nichtund sah es an als ihre Pflicht,ihn darauf hinzuweisen,schnellstens wieder abzureisen,denn Bigamie in unsrem Lande…welche Schande!So flog er fort im Abendlichtmit seinen beiden Frauen,wohin, ich weiß es wirklich nicht,nur wär’s ihm zuzutrauen,dass er sich noch ‘ne dritte sucht…oh, wie verrucht!