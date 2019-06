Das traurige Ende unserer diesjährigen Rotschwänzchen-Brut!

Nun wurde wieder die Kamera angebracht, sodass wir im Gartenhaus das Nest auf dem Monitor beobachten konnten. Wir sahen das Weibchen auf dem Nest sitzen. Von Zeit zu Zeit tauchte sie mit dem Kopf nach unten und wühlte im Nest, wir vermuteten, dass sie die Eier gedreht hat. Dann kuschelte sie sich wieder auf das Nest. In größeren Abständen flog sie auch mal für kurze Zeit weg und da sahen wir mit Entsetzen, dass ein fremder Vogel in das Nest schaute.Hierzu muss ich bemerken, dass in diesem Jahr immer wieder mehrere Elstern und auch Krähen zu unserer Vogeltränke in den Garten kommen und dann auch auf dem Dach des Kellereingangs oder auf den Büschen daneben sitzen.Zwei Tage später sahen wir am Monitor in unserem Gartenhaus, dass beide Rotschwanz-Eltern auf dem Rand des Nestes saßen und hineinsahen und wieder weg flogen.Am nächsten Tag schalteten wir den Monitor an und wunderten uns, dass kein Vogel auf dem Nest saß. Es verging eine Stunde, kein Rotschwanz ließ sich sehen. Wir ahnten fürchterliches und schauten mit einem Spiegel in das Nest im Kellereingang. Es war leer, alle Eier waren weg. Wir können nur vermuten, dass Elstern oder Krähen die Eier aus dem Nest geholt hatten.Ist das nun das Ende einer jahrzehntelangen Rotschwänzchen-Brut in unserem Kellereingang.