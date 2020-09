Aus Kaugummiautomat wird ein Bienenfutterautomat.

Er wurde gelb und überholt und zu einem Bienenfutterautomat.Was ist das habe ich mich gefragt und den Zeitungsartikel weiter gelesen. In einem Fach gibt es Samen für Blütenpflanzen und in dem anderen ist eine Krokuszwiebel. Beides soll, wenn sie blühen, den Bienen und anderen insekten als Futter dienen. Es kommt jeweis eine Plastikapsel heraus in den die samen verpackt sind. Die Kapsel möge man anschließend wieder zurück geben.