Alles gelb - Fahrradtour zur Rapsblüte in der Kaltenweider Feldmark

Langenhagen : Feldmark |

Der Raps blüht und leuchtet in strahlendem Gelb nicht nur an der Küste, sondern auch in den Feldern rund um Hannover. Blauer Himmel und wie hingehauchte Wölkchen machten unsere erste Radtour in diesem Jahr zu einer Genussfahrt der Sinne.

Mit frisch geputzten Rädern, gecheckten Bremsen und aufgepumpten Reifen geht es los Richtung Aussichtsturm im Kaltenweider Moor. Aurorafalter, Zitronenfalter und Pfauenaugen begleiten uns flatternd am Wegesrand. In den Feldern springt ein Reh und über uns zieht ein Bussard seine Kreise. Wir genießen die Sonnenstrahlen, die unsere Nase kitzeln und radeln entspannt durch die Feldmark. Am Turm angekommen, machen wir allerdings gleich wieder kehrt. Auf die Idee, den neu errichteten Turm zu besuchen, sind am Muttertag nicht nur wir gekommen... Aber der Turm läuft uns ja nicht weg.Auf dem Rückweg kommen wir an Rapsfeldern vorbei, die uns schon aus der Ferne entgegen leuchten. Da steigen wir dann doch vom Rad ab und halten die gelbe Blütenpracht mit der Kamera fest. Am Feldrand beobachten wir zwei Schafstelzen, die hier mit wippendem Schwanz landen und auf der Suche nach Nahrung über den Acker stolzieren. In den Bäumen zwitschern Blau- und Kohlmeisen und trillert ein Buchfink. Nur ein paar Schritte weiter sitzen Saatkrähen auf einem Feld. Doch wir haben uns bereits wieder auf die Räder geschwungen und lassen uns die warme Frühlingsluft um die Nase wehen.In der Bildergalerie findet ihr ein paar Fotos unserer kleinen Tour durch die Kaltenweider Feldmark. Viel Spaß beim Blättern!RehAurorafalterZitronenfalterKohlweißlingTagpfauenaugeWaldbrettspielRapsglanzkäferBlaumeisenKohlmeisenBuchfinkGoldammerBachstelzeSchafstelzenSaatkrähenMäusebussardTurmfalkeRingeltauben