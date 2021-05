Ab heute wird gezählt - Stunde der Gartenvögel 2021

Auch in diesem Jahr rufen der Naturschutzbund (NABU) und der Landesbund für Vogelschutz (LBV) im Mai zur "Stunde der Gartenvögel" auf. Durch die gesammelten Daten können die Naturschützer Rückschlüsse über die Bestandsentwicklung der heimischen Gartenvögel ziehen und gegebenenfalls Naturschutzmaßnahmen planen, wenn bestimmte Arten in ihrem Bestand gefährdet sind. 2021 wird vom 13. bis 16. Mai gezählt. Melden könnt ihr eure Beobachtungen noch bis zum 24. Mai direkt auf der Homepage des NABU. Dort findet ihr auch die genaue Anleitung, damit nicht aus Versehen doppelt gezählt wird, und Bestimmungshilfen für einige Vogelarten.

Als begeisterte Naturgucker sind wir natürlich auch in diesem Jahr wieder dabei und zählen Amsel, Drossel, Fink und Star in unserem Garten. Neben unseren täglichen Gästen wie Haus- und Feldsperlingen, Blau- und Kohlmeisen, Ringel- und Türkentauben, schaut auch immer wieder das Rotkehlchen bei uns vorbei. Am Himmel sind seit ein paar Wochen die ersten Mehlschwalben zu sehen, und im Apfelbaum ziehen Stare im neuen Nistkasten ihren Nachwuchs groß. Auch die anderen Nistkästen wurden in diesem Jahr schon gut angenommen. Im Meisenkasten haben Haussperlinge gebrütet und im Spatzenhaus sind gleich mehrere Feldsperlinge eingezogen. An den Futterstellen und Wasserschalen herrscht immer reges Treiben. Mal schauen, wer die nächsten Tage in unseren Garten flattern wird...Zählt ihr auch mit?Welche Vögel kommen über das Jahr verteilt in eure Gärten?