Wilder Láhko – Der Karst-Nationalpark in Norwegen Sagenhafte Gesteine und Felsen – Reiche Pflanzen- und Vogelwelt

Zu den Höhepunkten im Programm des NABU Langenhagen zählen die Multivisionsshows der Naturfilmer Ulrike Hügel und Uwe Gohlke. Am Samstag, den 20.01.2018 werden die beiden von 17:00 bis ca. 18:30 Uhr ihre Gäste wieder mit phantastischen Naturaufnahmen begeistern. Veranstaltungsort ist die VHS im Eichenpark in der Stadtparkallee 35.

Die Multivisionsshow entführt die Zuschauer in die grandiose Marmor- und Karstlandschaft des Láhko Nationalparks in Norwegen. Bizarr geformte Gesteins- und Felsformationen lassen der Phantasie freien Lauf. Ober- und unterirdische Wasserläufe sowie weit verzweigte Höhlensysteme laden zu abenteuerlichen Ausflügen in diese geschützte, einmalig schöne Bergwelt nördlich des arktischen Polarkreises ein. Ein unvergleichliches Dorado für Naturfotografen, Naturliebhaber und Wanderer.Und ein Geheimtipp – einzigartig in Europa. Unerwartet abwechslungsreiche Pflanzen- und Vogelwelt begeistert den Besucher zusätzlich. Als eines der regenreichsten Gebiete Norwegens stellt es ihn aber auch auf eine harte Probe. Ulrike Hügel und Uwe Gohlke haben sich dieser Herausforderung gestellt, um das Publikum mit wunderbaren Film- und Fotoaufnahmen sowie kurzweiligen Informationen zur Geologie und Entstehungsgeschichte dieses noch unbekannten Teils Norwegens unterhalten zu können. Ein Naturreisebericht über sagenhafte Gesteine und Felsen im wilden Nationalpark Láhko und auf dem Weg dorthin. Exklusiv beim NABU Langenhagen und nur in dieser Multivisionsshow.Vorführung in Film, Foto und Ton mit Live-Kommentar von Ulrike Hügel und Uwe Gohlke, Dauer ca. 60 Minuten.Da die Teilnehmerzahl auf 50 Personen begrenzt ist, wird um eine Anmeldung bei Georg Obermayr bis zum 17.01.2018 unter Tel. 0511 – 73 78 33 oder per E-Mail unter georg.obermayr@nabu-langenhagen.de gebeten. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der VHS Langenhagen statt und ist kostenlos. Über eine Spende für den Naturschutz würde sich der NABU freuen.(Quelle: http://www.huegel-und-gohlke.de/html