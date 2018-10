Tucholsky und die Frauen: Theater Esprit

Langenhagen : Daunstärs |

Vergnügliche Szenen rund um Tucholskys Lottchen bringt das Theater Esprit am Mittwoch, 17. Oktober, ab 19 Uhr im daunstärs auf die Bühne.

Frauen waren ihm Rätsel und Faszination gleichermaßen: Eine von vielen Frauen, mit der der ruhelose Humanist und Weltbühne-Herausgeber Kurt Tucholsky sein Glück suchte, war die Journalistin Lisa Matthias, nach eigenen Angaben Geliebte und Vorbild seiner literarischen Figur. Sie war es, die Tucholsky inspirierte, seinem "Lottchen" eine Sprache und einen ganz eigenen Charakter zuzuschreiben.

Die Schauspielerin Dorit Meyer-Gastell zieht in diesem Programm alle Register ihres komödiantisch-ausdrucksstarken Spiels. Begleitet vom Meister am Bajan (Knopfakkordeon), Jurij Kandelja, entwirft sie ein zeitloses Bild der Geschlechter und ihrem Spiel untereinander. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter 7307 9718 oder per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.