Tag des Leuchtturms

"Am Fuße des Leuchtturms herrscht Dunkelheit." Konfuzius

Doch den Seefahrern im wogenden Meer weist sein Licht den Weg in den sicheren Hafen.Ich bin immer wieder fasziniert von den Bauwerken, die schon manchem Sturm standgehalten haben, Wind und Wetter trotzen und auch in unseren modernen Zeiten wichtige Landmarken und Wegweiser für die Seefahrt sind.Eigentlich wollten wir in diesem Jahr unsere Leuchtturmsammlung um einige Exemplare der Nordsee ergänzen, aber Corona hat uns dabei einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Nach dem Motto "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben" freuen wir uns nun auf den nächsten Urlaub an der Küste und auf die Leuchttürme dort.Westerheversand auf Eiderstedt:Simon-Loschen-Turm in Bremerhaven:Böhler Leuchtturm in St. Peter-Ording:Zwiebelturm in BremerhavenLeuchtturm in WarnemündeLeuchtturm in Büsum:Timmendorfer Leuchtturm auf PoelLeuchtturm in HeiligenhafenHamburger Leuchtturm in Cuxhaven: