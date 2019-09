Sonntag im CCL: Reifenwurf-Meisterschaft / Königspaar 2019

Traumpaar.Dieist am Sonntag, 22.9.2019, von 13 bis 18 Uhr am Tag der Sicherheit mit einem Stand und einem SEHR ungewöhnlichem Gewinnspiel vertreten.Gesucht wird das Reifenwurf-Königspaar 2019, also:- die Reifenwurf-Königin 2019- der Reifenwurf-König 2019vertreten.Ort:Neubaubereich des CCL, Erdgeschoss.Wer dabei sein möchte:Immer gerne, WIR sind sowieso da!