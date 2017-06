Sommerkonzert in der Emmauskirche Langenhagen

Am Sonntag, den 18. Juni 2017 lädt der Chor der Emmauskirche Langenhagen um 18.00 Uhr zu einem Sommerkonzert mit dem Titel „Cantate Domino“ ein.

Das Programm beinhaltet ein wahres Feuerwerk von begeisterten Vertonungen des wunderbaren Psalmtextes „Cantate Domino“, der sich an verschiedenen Stellen in der Bibel wiederfindet. Der Chor und die Zuhörer begeben sich auf eine musikalische Reise quer durch Europa. Die Schwerpunkte finden sich dabei in Italien, England und Deutschland.Es erklingen Vertonungen von Hassler, Schütz, Hammerschmidt, Blow, Purcell, Monteverdi u. a. Als „Ruhepole“ erklingen die wunderschöne, aber leider immer noch unbekannte dorische Messe von Antonio Lotti sowie sein wundervolles Miserere in d. Klangvolle Harmonien und Melodielinien zeichnen beide Werke aus.Der Eintritt beträgt 15,00 € (Schüler/Studenten 10,00 €).VVK Buchhandlung an der Marktkirche und Abendkasse(Tel.: 0511-30 63 07; e-mail: buchhandlung-marktkirche@rzr.de)Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetpräsenz unter www.emmauschor.de.