Langenhagen : Rathaussaal |

Freitag, 16.03.2018, 20:00 Uhr Konzert im Rathaussaal Langenhagen.



Schwitters reloaded; das DADA-Projekt.

An den Erfolg des Konzertes 2015 knüpfen Schauspieler Dieter Hufschmidt und das Kammerorchester Langenhagen an:

Musik von J.S.Bach und H.Purcell (Der Sommernachsttraum) wird abwechseln mit Texten von Kurt Schwitters "An Anna Blume", "Sonate in Urlauten(Ursonate)" und Otto Nebel "Unfeig".



Für den Vortrag der Texte konnte das Kammerorchester Langenhagen den bekannten Schauspieler Dieter Hufschmidt gewinnen. Seiner Liebe zur Sprache entspringt die Beschäftigung mit Werken von Schwitters und Nebel.



Die Leitung des Kammerorchesters Langenhagen hat Bernd Kaudelka. Solist an der Violine ist der bekannte Konzertviolinist Boris Alexander Schmitz.



Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.