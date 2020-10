Schaurig schön - neue Graffitis am Jugendtreff Kaltenweide

Langenhagen : Jugendtreff |

Am Jugendtreff Kaltenweide sind in den Herbstferien in einem Workshop der Kulturstiftung Langenhagen tolle Graffitis durch Jugendliche entstanden. Neben einem gruseligen Kürbis verschönern ein cooles Alpaka, unsere Erde aus den Weiten des Weltalls gesehen sowie ein buntes Aquarium nun den Außenbereich des Jugendtreffs und bringen auch an trüben Herbsttagen etwas Farbe in den Ort.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten für die tollen Kunstwerke!Vergänglicher als die Graffitis in Kaltenweide sind die Kreidebilder des Künstlers Shivan Shareef, die im Zentrum Langenhagens zu finden sind. Denn bei Regen werden diese Kunstwerke einfach weggewaschen. https://www.myheimat.de/langenhagen/kultur/kreidek...