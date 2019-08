Orientalische Tänze, Shantymusik und Kunstturnen beim Tag der Langenhagener

Langenhagen : Stadtfest |

Beim Langenhagener Stadtfest gehörte am Sonntagnachmittag 28. Juli die Hauptbühne vor dem CCL den Langenhagener Vereinen und Gruppen. Kulturring Langenhagen, Freiwilligenagentur Langenhagen und Stadtfestveranstalter Michael Grimm kooperierten erstmals bei der Organisation eines gelungenen und bunten Nachmittags.

Da derin diesem Jahr 25jähriges Jubiläum feiert, bot ihm dieser Nachmittag eine gute Gelegenheit, ihn einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Neben der Bühne gab es einen Infostand. Hier konnten sich Interessierte beim Vereinsvorsitzendenüber die Vereinsarbeit des Kulturrings informieren und Flyer mit nach Hause nehmen.Unter dem Dach des Kulturrings sind 33 Langenhagener Vereine mit mehr als 500 Mitgliedern organisiert. Bedingt durch die Ferienzeit haben aber nur die Gruppen Paradies Oriental, Duo Shimasira, Shantysänger Langenhagen und die Kunstturnerinnen des SCL die Gelegenheit nutzen können, sich zu präsentieren und neue Mitglieder zu werben.Zur Moderation kam aus dem nahe gelegenen Stadtwald dieauf die Bühne. In dieser Rolle tritt die zweite Vorsitzende des Vereinsgerne auf. Viele Zuschauer waren an diesem schwül-warmen Nachmittag gekommen und freuten sich über die Darbietungen.Zum Schluss kamen bis auf die Kunstturnerinnen noch einmal alle Gruppen zusammen mit Jürgen Miethe, Renate Faust und Annika Stegmaier von der Freiwilligenagentur auf die Bühne.Im nächsten Jahr wird am 21. und 22. Juni 2020 ein Wochenende der Langenhagener Vereine stattfinden. Veranstalter sind dann der Kulturring Langenhagen und die Freiwilligenagentur der Stadt Langenhagen.Die meisten Fotos hat uns Sebastian Nowarra zur Verfügung gestellt.