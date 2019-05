So werde ich am kommenden Sonntag um 17 Uhr die Kirche öffnen. Dann ab 18 Uhr wird einer unserer Organisten, Stephan Pfannkuchen, ein kleines Konzert auf unserer Compeniusorgel spielen und er hat versprochen in der Konzerthälfte am Klavier mit den Besuchern ein paar Lieder zu singen.Ich würde mich freuen, vielleicht auch einige myheimatler begrüßen zu können.