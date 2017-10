Natur vor unserer Haustür

Zu einem spannenden Bildvortrag lädt der NABU Langenhagen am Freitag, den 10.11.2017 von 17:00 bis ca. 19:00 Uhr ein. „Zu jeder Jahreszeit hat unsere Natur spannende Beobachtungen zu bieten“, kündigt Ricky Stankewitz an. Im Laufe des Jahres konnte der Vorsitzende des NABU Langenhagen einige dieser Beobachtungen fotografisch festhalten. Ob ein Blick in die Kinderstube unserer heimischen Amphibien, blühende Orchideen oder auch die faszinierende Vielfalt verschiedener Insekten - der Bildvortrag lenkt die Aufmerksamkeit auf eine Welt, die vielen Menschen verborgen bleibt.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der VHS Langenhagen statt. Da die Teilnehmerzahl auf 50 Personen begrenzt ist, wird um eine Anmeldung bis zum 07.11.2017 gebeten. Die Veranstaltung ist kostenlos. Über eine Spende für den Naturschutz würde sich der NABU freuen.VHS im Eichenpark, Stadtparkallee 35, 30853 LangenhagenGeorg Obermayr, Tel. 0511 - 73 78 33georg.obermayr@nabu-langenhagen.de