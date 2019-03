Mitglieder bestätigen SFL e.V. - Vorstand! Städtepartnerschaften sind Herzensangelegenheit!

Langenhagen : ACL Clubheim |

Städtepartnerschaften und Freundschaften werden durch den SFL e.V. gepflegt - Mitgliederversammlung bestätigt Vorstand !!

Der 1. Vorsitzende Jan Hülsmann begrüßte die erschienenen Mitglieder zur 4. Mitgliederversammlung in der Vereinsgeschichte des im April 2015 gegründeten Fördervereins des Städtepartnerschafts- und Freundschaftskomitees Langenhagen e.V. Der zügig folgende ausführliche Geschäftsbericht zeigte, was der Verein in allen Städtepartnerschaften und auch Freundschaften bereits alles auf die Beine gestellt hat. Weit mehr als 25 Aktivitäten wurden im Zusammenhang mit Partner- und Freundschaftsstädten durch den SFL e.V. im Jahre 2018 dokumentiert. Es gab viele schöne Begegnungen und neu entstandene Freundschaften, sowie aktivierte Geschäftsbeziehungen und neu installierte EU-Projekte und auch der kürzlich stattgefundene feierliche Empfang zum 60. Stadtgeburtstag Langenhagens konnte sich mit seinem tollen Rahmenprogramm für die Delegationen der Partner- und Freundschaftsstädte mehr als sehen lassen.Die zahlreichen Tagesordnungspunkte wurden „abgearbeitet“ und nachdem die Berichte über Neuaufnahmen, der Geschäftsbericht Kassenbericht vom 1. Vorsitzenden und seinem Kassenwart Thomas Krieg vorgestellt waren, beantragte der Kassenprüfer Michael Hannemann Kastner die Entlastung des Gesamtvorstandes. Diese wurde auch zügig durch die Mitglieder erteilt. In diesem Jahr standen Neuwahlen an und Steffen Hunger wurde als Wahlleiter von der Versammlung bestimmt.Der gesamte Vorstand des SFL e.V. musste neu gewählt werden und dies erfolgte unproblematisch als Wiederwahl, so dass Jan Hülsmann als 1. Vorsitzender, Matthias Gleichmann als 2. Vorsitzender, Markus Pape als Schriftführer, Thomas Krieg als Kassenwart und Antje Wöhler als Pressewartin für weitere 2 Jahre in ihren Ämtern bestätigt wurden. Im Beiratsvorsitz gab es einen Wechsel, da die 2. Beiratsvorsitzende Martina Scheerle auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist, wurde das Mitglied Marcel Sieber für diesen Posten gewählt. Erste Beiratsvorsitzende bleibt Birgit Naeschke und für die direkte Partnertschaftsvertretung im Beirat für die Partnerstadt Novo Mesto konnte Dirk Lürsen aus den Mitgliedern gewonnen werden. Alle anderen Vertretungen wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Als neuer Kassenprüfer wurde Steffen Hunger gewählt, der die bisherige Kassenpüferin Sigrid Kastner ablöst, die das Amt automatisch nach 2 Jahren abgeben musste.Weiterhin sind in diesem Jahr wieder viele Aktivitäten wie diverse Schüleraustausche von Realschule, IGS und Langenhagener Grundschulen, sowie Jugendaustausche im Musik und Sportbereich geplant und der Verein hofft auf viele Mitstreiter, die sich mit ihrem Ideenreichtum einbringen und mit machen. Die nächsten Veranstaltungen bei den sich der SFL e.V. präsentieren wird, ist das Hoffest am 05. Mai 2019 auf dem Reßmeyer Hof in Krähenwinkel bei dem der SFL mit vielen Informationen im Gepäck für die Besucher vor Ort da sein wird.Wer Lust hat im Verein mitzuarbeiten ist jederzeit gerne gesehen. Auch Interessierte, die ein Übernachtungsquartier für "Austauschjugendliche und -mitfahrer" anzubieten haben, werden herzlich gebeten, sich beim 1. Vorsitzenden Jan Hülsmann unter der Telefonnummer: 0511-7261927 oder per mail: jan.huelsmann@t-online.de zu melden. Gerne werden auch Fragen zum Verein beantwortet.