Mein Juli 2019 in Sachsen (1.Teil): Görlitz, Bautzen und die Guttauer Teiche

Anfang Juli hatten wir unseren Sommerurlaub in der sächsischen Oberlausitz verbracht. Wir wohnten in Schirgiswalde. Von dort aus haben wir zehn Tage lang wunderbare Ausflüge gemacht, über die ich in zwei Teilen berichte.



Der weiteste Ausflug mit ungefähr einer Stunde Fahrt führte uns ins schlesischean der Neiße und in den polnischen Teil. Nach der deutschen Wiedervereinigung ist insbesondere die Altstadt liebevoll restauriert worden. Ein anonymer Spender trug mit seiner "Altstadtmillion" wesentlich dazu bei, dass die Stadt heute zu einer der schönsten Städte Deutschlands gehört.Die Altstadt vonwurde in den letzten sechzehn Jahren grundlegend saniert, wobei der historische Altstadtgrundriss erhalten blieb. Zahlreiche zweisprachige (deutsch und sorbisch) Tafeln informieren die Spaziergänger über die Gebäude. In der Lausitz werden die sorbische Sprache und das Brauchtum sehr gepflegt.Nördlich von Bautzen beginnt das Biosphärenreservat. Im Haus der Tausend Teiche in Wartha gibt es viele Informationen, aber auch Kaffee und Kuchen. Hier beginnt der Naturerlebnispfad Guttauer Teiche und Olbasee.