Maibaum wird aufgestellt

Fast schon traditionell stellt der Trecker-Club Kaltenweide e.V. auch in diesem Jahr wieder einen Maibaum auf. Unter musikalischer Begleitung des Young Spirit Orchestra (YSO) wird der Maibaum am Mittwoch, 1. Mai um ca. 11.00 Uhr auf der „Maibaum-Wiese“ an der Kananoher Strasse (Höhe Haus Nr. 43) hochgezogen. Für das leibliche Wohl werden an Grillbude, Weinstand und Bierwagen Leckereien angeboten. Die Mitglieder des Trecker-Club Kaltenweide e.V. laden hierzu alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich ein.