Kostenloser Filmabend rund um die Fledermaus beim NABU Langenhagen

Langenhagen : VHS im Eichenpark |

Zum Beginn der Fledermaussaison lädt der NABU Langenhagen am Montag, den 15.05.2017 um 19:00 Uhr im Rahmen seines Quartaltreffs zu einer interessanten Filmvorführung in die VHS im Eichenpark ein. Auf dem Programm steht der Film „Fledermäuse, warte bis es dunkel wird“ von Dietmar Nill, Brian McClatchy und Karlheinz Baumann.

„Der Film wird ein spannender Einstieg in den Abend rund um die Kobolde der Nacht und in die kommende Saison sein“, verspricht der Fledermausexperte des Naturschutzbundes, Ricky Stankewitz. Er wird anschließend über die Fledermausvorkommen Langenhagens berichten und Schutzmöglichkeiten näher erläutern.Die Veranstaltung ist kostenlos. Kurzentschlossene, die sich bisher nicht angemeldet haben, können spontan zum Filmabend in die VHS im Eichenpark, Stadtparkallee 35, 30853 Langenhagen kommen.