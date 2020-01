Jetzt schon App runterladen und registrieren! Langenhagener m/w/d schützen das Klima, mit CO2-freiem 🚲-Fahren: "Stadtradeln 2020"

Stadtradeln:

Radeln für ein gutes Klima!

In Langenhagen vom 7. bis zum 27. Juni 2020Â

Rauf aufs Rad!- anmelden geht auch ĂĽber die Apps,- Infos fĂĽr Stadtradeln-Start folgen bei Myheimat.Das Projekt "Stadtradeln" startet am 2020 zum 13. Mal, ab dem 7. Juni ist Langenhagen wieder mit dabei: Stadtradeln ist eine bundesweite Kampagne des Netzwerks Klima-BĂĽndnis.Ziel ist es, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurĂĽckzulegen und auf das Radfahren als energiesparendes Verkehrsmittel hinzuweisen..FĂĽr jede Stadt wird einzeln gezählt.- 10 Teams,- 128 Radfahrende,- 30.036 radgefahrene km,- 4.000 kg CO2-Vermeidung,- 6 der 43 Langenhagener Ratsmitglieder ( = 14 % ) nahmen teil.sind weitere Zahlen,aufgefĂĽhrt nach verschiedenen Regionen / Städten und anderen Kriterien.- WSM- ABUS- MY BIKE- SCHWALBE- busch+mĂĽller- STEVENS BIKES- PAUL LANGE & CO- ORTLIEB WaterproofOrtsgruppe Langenhagen im Fahrrad-Club ADFC Region Hannover e.V.Radfahren:- macht SpaĂź,- ist (oft) gesund,- Leute sehen/ treffen,- Neues kennenlernen,- Tendenzen verstärken,- Aktionen / Feste organisieren,- …UmweltschĂĽtzende Fortbewegung:- CO2-frei,- energiefrei,- platzsparend,- geringe Wegekosten,- wenig Totgewicht (Tara),- …Motto: Rauf aufs Rad: Aber sicher(er)! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ÂDies ist der 1.159-te Myheimat-Beitragder Ortsgruppe Langenhagen imFahrrad-Club ADFC Region Hannover:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ÂLink zum Weiterempfehlen: https://www.myheimat.de/niedersachsen/langenhagen/...