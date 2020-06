"Full of Hope" - GoDotS veröffentlichen Single zum Bandjubiläum

Seit fünf Jahren rocken Lukas Borzyszkowski (Gesang), Freddie Eichler (Drums), Lukas Sippel (Bass) und Jan Niklas Woidtke (Gitarre) gemeinsam die Bühnen in und um Hannover. Pünktlich zum Jubiläum hat die Band nun ihre Single „Full of Hope“ digital auf Musik-Streaming-Plattformen veröffentlicht. „Der Song drückt Unterstützung für Menschen aus, die sich gegen systematische Ungerechtigkeit einsetzen und spricht diesen Menschen neue Hoffnung zu“, erklärt Gitarrist Jan Niklas Woidtke. Das temporeiche Stück wird geprägt von eingängigen Gitarrenriffs, kraftvollen Basslines, dem treibenden Beat des Drummers sowie der markanten Rockröhre des Frontmannes Lukas Borzyszkowski.





Zu finden ist „Full of Hope“ unter https://www.youtube.com/watch?v=Prg2Hrj5WwM auf YouTube und unter https://open.spotify.com/album/1jwCR4RoSHzvEz1ySrT... auf Spotify.

Bereits 2019 waren die GoDotS im Studio und haben dort ihre erste EP aufgenommen. Darauf erschienen ist auch der Song „The Forests Aren't Alright“, der auf die Handlungsdringlichkeit im Kampf gegen den Klimawandel hinweist und das fehlende Umdenken der Politik anprangert. Das abrupte Ende des Songs rüttelt dabei auf und mahnt.(Werbung durch Verlinkung)