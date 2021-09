Es war einmal im Zauberwald Hannover...

Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit, da begab es sich, dass in einem Walde neben einem Flusse zauberhafte Dinge geschahen. Tiere aus fernen Ländern hangelten durch die Äste, Fische und allerlei Meeresgetier schwamm zwischen den Bäumen und exotische Vögel erfüllten mit ihrem Geschrei die Luft. Die Zeit schien hier zu zerfließen. Doch nur dem, der mit reinem Herzen dieses zauberhafte Fleckchen betrat, still schaute und staunte, offenbarte sich seine wahre Schönheit. Das glaubt ihr mir nicht? Dann schaut selbst im Zauberwald vorbei und überzeugt euch!

Herzlichen Dank an die Zauberinnen und Zauberer, die uns mit ihren phantastischen Kunstwerken immer wieder für einen Moment in andere Welten entführen!Die Bildergalerie gibt nur einen klitzekleinen Einblick in den Zauberwald.