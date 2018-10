Der Kleine Prinz - Ein Erzählabend mit Jana Raile

Langenhagen : Daunstärs |

Die berühmte Geschichte des Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry, dargeboten von der Erzählkünstlerin Jana Raile, erwartet das Publikum am Mittwoch, 24. Oktober, ab 19 Uhr im daunstärs. Antoine de Saint-Exupéry war schon zu Lebzeiten ein anerkannter und erfolgreicher Autor und wurde, vielleicht auch wegen seines frühen und mysteriösen Todes, ein Kultautor der Nachkriegsjahrzehnte.

Der Kleine Prinz ist sein bekanntestes Werk und wurde weltweit in über 140 Sprachen übersetzt. Das Werk ist ein modernes Märchen über den Wert des Vertrauens und die Einzigartigkeit der Liebe, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen anspricht. Es stellt ein Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit dar. Mit seiner Rose und seinem Schaf bekennt er sich zu Unschuld und Unwissenheit. Mit reinem Herzen erzeugt er einen Charme, dem sich keiner entziehen kann. Der Eintritt für diesen außergewöhnlichen Abend kostet 10 Euro. Bitte melden Sie sich bei der VHS Langenhagen in den Geschäftsstellen persönlich, schriftlich, per Fax unter 0511.7307-9718 oder eMail unter info@vhs-langenhagen.de an.