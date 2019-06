Bemalte Steine

las, fiel mir wieder meine eigene alte Leidenschaft ein, Steine am Urlaubsstrand zu bemalen.Hier sind ein paar, leider die einzigen, die ich auch fotografiert hatte. Bemalt wurden sie mit Bleistift in der heißen Sonne am Strand von Budva/Montenegro im Jahr 2009.Ich hatte sie aufs Mauersims entlang der Strandpromenade gelegt. Wer weiß, wo sie gelandet sind, denn damals gab es diesen Trend "Steine bemalen und verstecken" noch nicht, der zur Zeit ganz Deutschland überrollt.Hier geht es zu Katjas Beitrag: