Bahn-/Radtour: Minden/Schaumburg

Rauf aufs Rad!Das Museum Amtspforte in Stadthagen beteiligt sich am Internationalen Museumstag (Thema Feuerwehr): Dorthin fahrenwir über Bückeburg, Achum und Kirchhorsten, mit Fahrt auf dem Stadtwall um die mittelalterliche Stadt. Und mit ergänzenden Infos, z.B. zum Schloß der Grafen von Holstein-Schaumburg.Hinfahrt nach Minden und Rückfahrt ab Stadthagen mit der S-Bahn,Mitfahrt auf einer Teilstrecke der Radtour des ADFC Minden/Lübbecke.Erforderlich auf eigene Kosten:- Fahrkarte nach Minden und ab Stadthagen,- z.B. Niedersachsenticket, kann in max-5er-Gruppen gekauft werden,- Fahrradticket für jedes Fahrrad,- optionaler Museumsbesuch,- Einkehr.Mitfahrt frei,Spenden willkommen:- für alle Gäste,- für alle ADFC-Mitglieder.Eine geführte Radtour desin Kooperation mit dem ADFC Minden/Lübbecke